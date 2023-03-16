Кілька місяців нового року все кардинально змінили у планах Ліонеля Мессі та ПСЖ.

Аргентинець та його оточення дедалі більше сумніваються у доцільності продовження співпраці, інформує Marca.

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Першою проблемою стало те, що Мессі змінив фінансові умови після перемоги на чемпіонату світу. ПСЖ міг би задовольнити і їх, але проект почав розвалюватися на очах. Столичний гранд за кілька тижнів вилетів з Кубка Франції і другий рік поспіль на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Пресою постійно ширяться чутки про внутрішні конфлікти і літні "чистки", починаючи з головного тренера Крістофа Гальтьє. Мессі не горить бажанням проводити ще один сезон у такій атмосфері хаосу.

Нагадаємо, Лео приєднався до ПСЖ 2 роки тому на правах вільного агента. У нинішньому сезоні нападник провів 31 матч, оформивши 18+17.

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