Харківський клуб по-особливому підтримав донецький Шахтар, який поступився Фейєнорду 1:7 у другому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Підопічні Ігора Йовічевіча радували протягом цього єврокубкового сезону. Але поєдинок проти нідерландців завершився ганьбою.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан

Коли на табло засвітилось 0:7, можливості потролити не втратив Металіст 1925. "Без слів... Шахтарю, ідіть обіймемо", – написала прес-служба харків'ян. Все б нічого, але нещодавно (5 березня) "гірники" розгромили харків'ян в УПЛ саме з таким рахунком.

Дуель донеччан з Фейєнордом завершилась ганьбою 1:7. Голом престижу відзначився новачок Кевін Келсі. Україна ж залишилась без представників у єврокубках.