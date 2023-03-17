Металіст в рамках 18-го туру УПЛ зустрінеться з Олександрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

У матчі проти Олександрії в першому колі від Металіста очікували поразки без особливих шансів, адже харків'яни перебували в скрутному становищі. Майже два десятки легіонерів роз'їхались, президент клубу покинув країну, а замість Олександра Кучера прийшов коуч-початківець – поговорювали, ніби він ще й нічого не вирішував. Олександрія ж була "запакована" під боротьбу за медалі.

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Втім, поєдинок завершився несподіваною перемогою з рахунком 3:1, причому два голи "жовто-сині" забили вже у меншості. Той тріумф задав тон всьому першому колу. Металіст мав другу найгіршу оборону в УПЛ (за показником очікуваних пропущених), але до 12-го туру тримався в середині таблиці. Форвард Максим Прядун навіть тримався лідером бомбардирських перегонів.

До чого вся ця передісторія? А до того, що після зимової паузи колесо сансари зробило повний оберт. Металіст розпочав друге коло так само, як і перше – тільки гірше. СК Дніпро-1 забрав більшу частину лідерів, а залишки команди очолює початківець. Причому це навіть не Періца Огнєновіч, який відпрацював два тури – згідно з інсайдом ZoryaLondonsk, за тренувальний процес відповідає Руслан Фомін.

Крім того, повідомляється, що в Металісті вже три місяці не видають зарплатню. Можливо, саме тому "жовто-сині" зазнали двох поразок на старті другого кола – від Руха та Інгульця. Іронічно, що навіть за таких важких умов не можна було сказати, ніби харків'яни виглядали зовсім безнадійно. За логікою першого кола, сьогодні настав час перемагати Олександрію.

А чому б ні? Прихід Руслана Ротаня додав "аграріям" стилістичних відмінностей, але по грі відбувається доволі очікувана картина. Тренерському штабу не вистачає футболістів в центрі поля з нормальним пасом та великим об'ємом роботи. Рибалка не допомогає в білд-апі, Михайленко слабкий в дистрибуції й негнучкий в позиційному плані – але їх доводеться ставити разом, тому що інших варіантів немає.

Взагалі, проблем у футболі Олександрії достатньо. Аби їх вирішити, клубу потрібно провести серйозну трансферну кампанію влітку. Це надає шанси середнякам та аутсайдерам – Металіст 1925 забив у ворота "аграріїв" тричі, а перемогу Миная вкрала чергова помилка арбітрів. Та і СК Дніпро-1 мав би перемагати без проблем, якби арбітри помітили відверту гру рукою в штрафному.

Тим не менш, варто відзначити дві характерні особливості олександрійців. По-перше, вони завжди забивають – у трьох матчах команда провела шість голів. По-друге, Руслану Ротаню регулярно вдається змінити хід зустрічі по перерві. Це також говорить і про вольові якості колективу, що має неабияке значення.

Сьогодні Олександрія буде надзвичайно вмотивованою. "Аграрії" у стартових турах були зобов'язані набирати 6-7 очок, але мають тільки три. Ще одна осічка битиме і по психології, і по терпінню керівництва – завдання прориву в єврокубки ніхто не скасовував.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Паті (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Олександрія

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Демченко – Бойчук, Наумець, Чідомере – Прядун

Олександрія: Шевченко – Мірошниченко, Логінов, Бабогло, Цуріков – Михайленко, Рибалка, Мустафаєв – Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Олександрія – фаворит зустрічі. Команда значно сильніша у кадровому плані, та і в ігровому не безнадійна. Металіст же перебуває у загальній кризі, з якої навряд чи є вихід.

Але це все одно не гарантує підопічним Руслана Ротаня перемоги. Звісно, вона сьогодні здається цілком вірогідною, але в рамках УПЛ можливий будь-який розвиток подій – тим паче, в матчі настільки сирого колективу, як Олександрія.

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