Харківський клуб продовжує серйозно лихоманити. Три поспіль поразки і тривала серія без перемог в УПЛ – лише верхівка айсберга.

Сербський фахівець Періца Огнєновіч більше не головний тренер Металіста, повідомляє Telegram-канал Zorya Londonsk.

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За інформацією джерела, наставника не звільняють, але він вже не виконує обов'язки головного тренера. За тренувальний процес відповідає Руслан Фомін з помічниками. Хто виведе команду на гру наступного туру проти Олександрії – наразі невідомо.

Зазначається, що непереконлива гра харків'ян (дві поразки після початку другого кола) пов'язана з тривалими боргами – команда не отримує зарплату вже 3 місяці.

Нагадаємо, після 17-ти турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ йде на тринадцятій сходинці, набравши 16 очок. Раніше ЗМІ повідомляли, що Олександр Ярославський перестав фінансувати Металіст.

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