"Мені не вистачає матчів, перебування на полі, відчуття важливості. Коли ти почуваєшся важливим, ти маєш впевненість, з тобою є вболівальники, і тоді все легше.

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Я хочу отримувати задоволення на полі. Тренування хороші, але те, що тримає нас в тонусі, – це ігри. Сподіваюся, що зможу щось зробити. Подивимося, чи зможу зіграти в кінці сезону. Я повинен показати тренеру на тренуванні, що він може на мене розраховувати. Моє пояснення, чому не на полі? Бо є товариші, які грають добре, команда виграє, тому це важко змінити. Я, напевно, заслуговую менше в очах Анчелотті, ніж інші. Ви повинні запитати його.

Між нами є повага, але я не скажу, що ми розмовляємо один з одним. Правда в тому, що ми не розмовляємо один з одним. Але я наполягаю на тому, що повага буде завжди, навіть якщо більше не зіграю. Я повинен поважати такого тренера за те, що він представляє у футболі та що він зробив у своїй кар'єрі", – цитує вінгера Реала Marca.

Нагадаємо, що Еден Азар провів за Реал лише 7 матчів цього сезону, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Його поточний контракт із мадридським клубом спливає у липні 2024 року.

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