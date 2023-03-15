"Нам треба зберігати холоднокровність. Ми зробимо все, щоб отримати насолоду від гри, подивимося, чи зможемо ми перевести гру в додатковий час або, навіть, забити більше і вибити Реал. Це справді складно, нам потрібно грати розумно.

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Реал чує запах крові. Якщо дати їм можливість, вони підуть та заб'ють. Це ми й побачили у першому матчі. Нам потрібно винести урок із цього і намагатися грати менш відкрито. Нам нема чого втрачати – всі чекають перемоги та проходу далі від Реала. Але ми маємо відповідальність. Ми – Ліверпуль. Ця команда і футболісти мають хороший досвід, наприклад, з Барселоною у 2019 році, коли вдалося змінити результат протистояння [після поразки 0:3]. Ми знаємо, що це можливо.

Вінісіус переживає приголомшливий час у кар'єрі. Він – один із головних гравців Реала. У першому матчі він показав, чому перебуває на такому рівні, особливо у випадку з першим голом. Зупинити його – це важке завдання", – проаналізував шанси мерсисайдців Фабінью перед грою з мадридською командою.

Ліверпуль зустрінеться з Реалом 15 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зауважимо, що перший матч закінчився розгромом англійської команди від "вершкових" з рахунком 2:5.

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