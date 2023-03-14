Директор з розвитку Динамо Максим Радуцький розповів, як захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко допоміг українській армії, придбавши для неї автівку.

"Я маю близького товариша, який займався автопрокатом. Він зі своїм партнером на початку війни за копійки роздав машини для евакуації.

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Віталій Миколенко купив один пікап та передав його на фронт", – поділився Радуцький на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що Миколенко зіграв 27 матчів за Евертон у цьому сезоні, але результативними діями не відзначався.

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