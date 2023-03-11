Віталій Миколенко після хвороби повернувся до тренувань, але, вочевидь, ще не повністю готовий грати. Захисник збірної України розпочав гру з Брентфордом у запасі, а на позиції лівого захисника, як і в минулому турі, вийшов Бен Годфрі.

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Евертон на момент початку матчу йшов передостаннім у таблиці АПЛ, здобувши в останніх трьох турах лише один бал. Справи Брентфорда куди кращі – 9 місце, натяк на боротьбу за єврокубки і неймовірна 12-матчева безпрограшна серія, в ході якої команда Томаса Франка відібрала очки в Арсенала, Манчестер Сіті та Ліверпуля.

Евертон розпочав казково. Вже на першій хвилині Макнілл ідеально точним ударом у дальній кут відкрив рахунок. Коулмен виносом почав атаку, Дукуре отримав м'яч після скидки партнера і покотив на "сімку" Евертона, який забив свій третій гол у сезоні. Йшла 35 секунда гри на Гудісон Парк.

Амаду Онана міг подвоїти перевагу "ірисок" після невдалої гри Райї на виході. Кіпер Брентфорда після прострілу з флангу вибив м'яч на 11 метрів, але хавбек Евертона в падінні не влучив у ворота. Брентфорд відповів ударом Мбеумо, з яким не без проблем, але впорався Пікфорд. Був шанс у Тоуні, який відклеївся від захисника, проте не зміг акцентовано пробити головою.

"Іриски" тиснули. Райя видав два сейви за хвилину. Якщо удар Грея іспанець зобов'язаний був брати, то після спроби Івобі видав міні-диво, відбивши удар з кількох метрів. Втім, перед перервою Евертон таки досяг свого, але зробив це дуже курйозно. Пікфорд виконав штрафний з центрального кола, Тарковскі виграв боротьбу, Піннок намагався вибити м'яч, але влучив у Грея. Але рахунок таки не змінився – VAR побачив гру рукою. На цьому перший тайм завершився. Солідна перевага Евертона за грою, але мінімальна – за рахунком.

Старт другого тайму ледь не став гольовим для Брентфорда. Пікфорд дивовижним чином зумів відбити м'яч після удару Генрі! У господарів можна згадати спробу Грея, яка не склала проблем для Райї. Тоуні заробив штрафний із 18-ти метрів, який сам же і виконав. Стінка і кутовий, який ледь не виявився гольовим. Дуайт Макнілл знову став героєм Евертона, вибивши м'яч із лінії порожніх воріт.

На останніх хвилини у чужий штрафний пішов навіть Давід Райя. Воротар Брентфорда зумів пробити після подачі кутового, але зробив це невдало. Гудісон видихнув.

У підсумку, 1:0 – гол Макнілла на першій хвилині став єдиним, а Віталій Миколенко вийшов на 4 компенсовані хвилини. Фірмова домашня перемога Шона Дайча. Евертон набрав 25 очок і вибрався із зони вильоту, піднявшись одразу на 15 місце. Брентфорд залишився в середині таблиці, перервав свою безпрограшну серію в АПЛ, яка тривала з 23 жовтня.

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