Контракт 24-річного хавбека з "хлопчиськами" завершується влітку. Продовжувати його він не збирається і нібито прагне переїхати в Італію.

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Протягом останніх місяців агенти Ауара вже контактували з Міланом. Сам Хуссем чітко показав, що прагне приєднатись до "россонері" – франкфуртський Айнтрахт та севільський Бетіс отримали відмови, стверджує Calciomercato.

Італійці, скоріш за все, не прогавлять нагоди безкоштовно підписати футболіста, який у футболці збірної Франції відзначався двома асистами проти України (7:1). Нещодавно Ауар ухвалив рішення грати за головну команду Алжиру.

Нагадаємо, Хуссем є вихованцем Ліона. Цього сезону через серйозну травму провів усього 12 поєдинків, у яких відзначився голом та асистом.

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