Мілан розписав нічию з Салернітаною (1:1) в рамках 26 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мілан минулого тижня пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Россонері" не повернулися на рівень минулого сезону, але показали позитивні сигнали після провального початку року. Сьогодні в гості приїхала Салернітана, яка намагається гарантувати собі прописку в еліті.

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Мілан вперше в новітній історії (з сезону-1994/95) вийшов на матч Серії А без італійських футболістів. Господарі, звичайно, більше атакували, однак досягти цілі ніяк не могли. Удари Леау блокувала оборона. Жиру ефектно пробив в падінні через себе – м'яч полетів над воротами.

Салернітана відповідала контратаками і мала шанси, але Меньян все підчищав. Під завісу першого тайму Мілан все ж відкрив рахунок – Жиру замкнув подачу Беннасера з кутового. Олів'є після цього вирішив "обнулитися": випросив жовту картку, щоб пропустити матч з Удінезе та підійти до Наполі без загрози дискваліфікації.

Втім, гості знайшли можливість відігратися. Брадаріч прострілив з флангу, а Діа, скориставшись грубою помилкою захисників, зрівняв рахунок. Мілан знову увімкнув швидкості та побіг виривати перемогу. Ернандес і Беннасер намагалися заробити пенальті – судді не повірили.

Стефано Піолі кинув у бій Ібрагімовіча, Де Кетеларе та Оріджі, але вирвати перемогу вони не допомогли. Очоа потягнув удар Златана та зупинив м'яч на лінії воріт. У підсумку нічия. Мілан набрав 48 очок і залишився на 4 місці. Салернітана з 26 балами йде 16-ю. У компенсований час відбулася сутичка на нервах.