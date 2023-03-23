Ерлінг Холанд – справжній атакувальний звір, який є нічним жахом усіх голкіперів та захисників. Йому підкорюється вершина за вершиною, але є висоти, дістатися яких здається просто неможливим.

Гонка бомбардирів – це завжди цікаво, а бажання нових рекордів змушують нападників творити справжні дива. Футбол 24 разом з HLIBNY DAR спробують оцінити можливість змін на п'єдесталі найкращого бомбардира ЛЧ впродовж одного сезону.

Розділив тріумф із Шевченком і став головною сенсацією Європи – історія унікального рекордсмена Ліги чемпіонів

Рекорд Роналду

Кріштіану Роналду – це футболіст, який завжди викладався на повну та намагався бути першим в усьому. Неважливо, проти якого суперника грала команда, португалець завжди був націленим на ворота та поповнення своєї гольової скарбнички.

У сезоні ЛЧ 2013/14 один з найкращих футболістів всіх часів встановив планку, подолати яку поки що не вдавалося нікому – 17 голів впродовж одного сезону Ліги чемпіонів. Цей показник міг бути ще вищим, але Кріш пропустив останній матч групового етапу проти Галатасарая та матч-відповідь 1/4 фіналу проти дортмундської Борусії.

Цікаво, що найближчим до цього рекорду був сам Роналду – в сезоні 2015/16 йому вдалося забити 16 голів. Бензема та Левандовскі змогли взяти висоту у 15 голів, а вічний конкурент Кріштіану Мессі зумів відзначитися показником лише у 14 голів.

Раніше побиття цього рекорду виглядало чимось на грані фантастики, поки не з'явився Холанд – форвард, який здатен на все.

Весь світ уважно спостерігатиме за Лігою чемпіонів. Не залишайся осторонь футбольного протистояння та вболівай за улюблені команди. А створити особливу атмосферу допоможе HLIBNY DAR.



Запекла гра на полі Ліги чемпіонів у поєднанні з HLIBNY DAR зроблять незабутнім твій вечір. HLIBNY DAR – все вирішується на полі!

Гольовий стрибок норвежця

На відміну від рекордного сезону Кріштіану, на стадії групового етапу Ерлінг був доволі скромним – лише 5 забитих м'ячів. Здавалося, що норвежцю доведеться попрацювати над званням найкращого бомбардира, а про нові рекорди мова взагалі не йшла.

Втім, лише одного матчу вистачило Холанду, аби очолити таблицю бомбардирів та знову заговорити про рекорди. Забити 5 голів у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ – таке трапляється вкрай рідко.

Звісно, РБ Лейпциг практично дарував Сіті голи у тому матчі, але ставити під сумнів бомбардирський хист норвежця не буде ніхто. Кожного разу він інтуїтивно опинявся у потрібному місці, а таке чуття називати випадковістю просто недоречно.

Продовження німецької історії

Втім, шлях Холанда до нового рекорду буде як мінімум тернистим – на шляху Сіті стала мюнхенська Баварія. Хлопці Нагельсманна не можуть похизуватися надійною обороною, але влаштувати таке ж побиття, як у протистоянні в РБ Лейпциг, у Холанда точно не вийде.

Якщо припустити, що Сіті вдасться дійти до фіналу, то Ерлінгу лише для повторення досягнення Роналду доведеться забивати 1,4 гола за матч. Якщо зважити на рівень суперників та віддачу команд на цій стадії, то цей показник видається просто нереальним. Та навряд Холанд між тренуваннями сидить і витрачає час на якісь підрахунки.

Кожного разу, як він виходить на поле, то усі математичні передісторії йдуть на задній план. Повторення рекорду Роналду наразі виглядає нездійсненним завданням, але далеко не факт, що це не вмотивує Холанда на черговий сюрприз для футбольного світу.