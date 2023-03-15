"Фабінью має рацію, коли каже, що Реал відчуває запах крові. Це клуб величезного масштабу. Не можу сказати нічого поганого. Поважаю цей клуб усім серцем. Реал має чудовий склад. Модріч може грати до 45 років, як і Бензема. А ще мають молодь.

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Йдеться про великий клуб, але ми знаємо кілька речей, які можуть посилити наші позиції. Ми бачили матчі Реала у чемпіонаті. Ця команда не змінюється, вона гарна у всьому. Без різниці, хто виходить у старті, яку тактику вони обирають. Проблема не в тому, на що вони здатні. Ми знаємо, наскільки хороший Реал, це одна з найкращих команд світу. Звісно, ми спробуємо. Але ви думаєте, що тут уже нічого не вдієш, і це нормально" – цитує тренер Marca.

Нагадаємо, що мадридський Реал зіграє проти Ліверпуля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15 березня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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