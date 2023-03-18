"Є клуб, який близький моєму серцю, і тренер, який є моїм другом. Реал Мадрид – величний, Карло Анчелотті – теж.

Реал – Челсі: Мудрик двома словами описав жереб Ліги чемпіонів

Сподіваюся, вони продовжать у тому ж дусі, щоб виграти у фінальному матчі", – цитує Моурінью talkSport. Це португалець сказав перед жеребом, ще коли не знав, що "бланкос" зійдуться з Челсі, теж його колишньою командою.

Ще два екс-клуби Жозе також гратимуть між собою. Йдеться про Бенфіку та Інтер, з якими він працював у 2000 та 2008-2010 роках відповідно.

Зауважимо, перші чвертьфінальні поєдинки відбудуться 11-12 квітня, матчі-відповіді заплановані на 18-19.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли