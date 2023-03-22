Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань відповів на питання журналістів. Напередодні "синьо-жовті" у Лондоні розпочали підготовку до матчу проти Англії у відборі на чемпіонат Європи-2024.

– Михайло Мудрик важко почав у Челсі. Ви його давно знаєте. Як він справляється, чи вмотивований?

– Михайло – це талант. Я вважаю, що весь потенціал, який він має показати, ще попереду. Впевнений, що за декілька місяців Михайло буде на ключових ролях в АПЛ. Це дуже гарний футболіст, він вмотивований і хоче зіграти на Вемблі. Ми маємо цінувати таких діамантів, довіряти їм, вони мають почуватися важливими гравцями для національної збірної і для Челсі. Ця мотивація має дати йому впевненість для виступів у Челсі.

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– Як почувається збірна України на старті цього збору? Як ви справляєтеся з роботою і що означає для вас зіграти на Вемблі?

– Я вважаю, що ця гра на Вемблі – це матч всієї країни, а не тільки гравців. Дякую вашому народу, що допомагаєте нам у цій війні з ворогом. Для нас дуже важлива підтримка кожного. Дякуємо кожному британцю, що нас підтримуєте. Це матч за наших бійців, які стоять. Ми розуміємо, що те, що зараз відбувається в Україні – дуже страшно. Ми маємо потішити їх своєю грою, результатом і дати надію нашій країні. Дати людям емоції, яких нашому народу зараз бракує.

– Я бачив кількох патріотично налаштованих українців у Лондоні. Чи чекаєте ви їхньої підтримки?

– Так, ми розраховуємо на людей, які підтримають нас. Кожна підтримка є дуже важливою для нас. Думаю, матч на Вемблі буде за дружньої атмосфери на трибунах, але на полі буде бій.

– У вас є гравці з досвідом виступів в Англії – Зінченко, Ярмоленко, Миколенко. Чи важко зараз у збірній України створювати цю "атмосферу нормальності", враховуючи те, що відбувається вдома?

– Наші хлопці – Зінченко, Миколенко, Забарний – вони дуже професіональні, емоційні хлопці, які дуже підтримують країну. Вони вмотивовані, це лідери нашої збірної, приклад для всіх спортсменів. Буду задоволений, якщо б у майбутньому футболісти нашої збірної ще поповнили склад клубів Прем'єр-ліги.

– Зінченко вийшов у Арсеналі на значно вищий рівень та демонструє найкращий футбол у кар'єрі. Наскільки це допоможе досягти результату?

– Інтелект Зінченка – головний прогрес і нашої команди, і футболу загалом. Футбол стає кращим, коли є футболісти з інтелектом рівня Зінченка. Це фантастика. Він мені дуже подобається. Якщо таких гравців буде більше, футбол буде кращим.

– Мудрик на позиції центрфорварда у матчі з Англією, враховуючи проблеми Яремчука. Чи розглядаєте такий варіант?

– Розумієте, я думаю, що це питання доречніше ближче до гри з Англією. У нас ще є гра з Брентфордом, у якій ми подивимось на стан гравців, їхні зв'язки, розуміння гри, і після цього готуватимемося до Англії. Все може бути. Мудрик може там зіграти, в нього є якості центрфорварда. Все може бути.

– Яка загалом кадрова ситуація в збірній і, зокрема, з Юхимом Коноплею?

– Забарний не зможе зіграти з Англією, він не готовий. Ми поговорили з лікарями і вирішили, що його не можна використовувати в цьому матчі. Андрій Ярмоленко має давнє пошкодження, поки тренується не в загальній групі. Все можливо, час ще є. Є застуда в Сидорчука і Циганкова, але, думаю, що ще день, і все буде добре.

Ситуація з Коноплею. Він зателефонував після гри з Фейєнордом, сказав, що є проблема і він не може працювати на 100%. Я дав йому час порадитися з лікарями і сказав, що прийму будь-яке його рішення. Він сказав, що хоче скористатися паузою і відновитися. Немає жодних проблем, ми довикликали Дениса Мірошніченка.

– Чи додають всі труднощі впевненості вам і команді? Цей тягар, ця ситуація, в якій опинилася Україна.

– Нелегко, але думаю, що це нашим воїнам на передовій нелегко. А нам добиратися на гру, відновлюватися – на це питання навіть не треба відповідати. Ми повинні бути готовими і вмотивованими на 100%, бо граємо з командою Англії, яка, на мою думку, входить у топ-5 світу. Цей матч дуже важливий, ми маємо все відкинути і бути зосередженими на 100% на ньому в цей непростий час.

– Ви згадали бійців на передовій. Україна піде у футбольний бій. На ці дати є товариські матчі Росії. Що ви думаєте про ті країни, які погодилися грати з агресорами?

– Вважаю, що ці країни, які погодилися грати з Росією, підтримують те, що країна-агресор робить в Україні. Ми маємо не звертати на них уваги. І на цю Росію, менше говорити про них. Вважаю, що вони не заслуговують, щоб про них говорили.

– Тисяча квитків українським біженцям. Що думаєте про це?

– Дуже гарний крок. Крок, який поєднує наші держави. Дякую вам за підтримку України, за те, що ви з нами. Зараз для нас немає ріднішої країни, ніж Британія. Велика подяка вашому народу за те, що ви на всіх рівнях підтримуєте Україну, її народ, її футбол. Велике дякую, – підсумував Руслан Ротань.

Нагадаємо, відбір до Євро-2024 для "синьо-жовтих" стартує в неділю, 26 березня. Поєдинок Англія – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом.