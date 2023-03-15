ФІФА офіційно оголосила про новий Клубний чемпіонат світу, який буде проводитися влітку раз на 4 роки – починаючи з 2025-го. У турнірі братимуть участь 32 команди з різних конфедерацій.

Озвучено принцип відбору учасників і квоту між конфедераціями. Європа отримає найбільше представників – 12, Південна Америка делегує 6 команд, Африка, Азія та Північна Америка (+Центральна та Кариби) – по 4, а Океанія – 1. Ще одне місце виділене для команди з країни-господаря.

Клубний ЧС-2025 буде своєрідним підсумковим турніром за 4-річний період з 2021-го по 2024-й.

Учасники від Африки, Азії та Північної Америки визначаються легко – ці конфедерації просто відправлять на ЧС всіх своїх переможців місцевих Ліг чемпіонів за 4 сезони.

Від Африки на ЧС-2025 точно поїдуть єгипетський Аль-Ахлі (переможець ЛЧ-2020/21) та марокканський Відад (переможець ЛЧ-2021/22).

Від Азії місце на ЧС-2025 гарантував собі тільки саудівський Аль-Хіляль (переможець ЛЧ-2021), адже минулорічна ЛЧ ще не дограна.

Від Північної та Центральної Америки участь на ЧС-2025 забронювали мексиканський Монтеррей (переможець ЛЧ-2021) та американський Сіетл Саундерс (переможець ЛЧ-2022).

Океанія має лише один слот, тому на ЧС-2025 поїде один з чотирьох переможців Ліг чемпіонів, який матиме найвищий рейтинг.

З Європою та Південною Америкою все складніше. По 4 місця аналогічно отримають переможці Ліг чемпіонів і Копа Лібертадорес. Від Європи вже вийшли Челсі з Михайлом Мудриком (переможець ЛЧ-2020/21) та Реал з Андрієм Луніним (переможець ЛЧ-2021/22), а від Південної Америки – бразильські Палмейрас (переможець КЛ-2021) та Фламенго (переможець КЛ-2022).

А от залишкова квота буде розподілена між командами з найвищим рейтингом за 4-річний період з 2021-го по 2024-й. Ще одне дуже важливе обмеження – на чемпіонат світу можуть вийти лише дві команди з однієї країни. Єдине виключення – якщо ці команди кваліфікуються як переможці турнірів. Тобто якщо наступні розіграші Копа Лібертадорес знову виграють бразильські клуби, то вони отримають місце на ЧС-2025, але якщо вони просто будуть найкращими в рейтингу – поступляться своїми місцями представникам інших країн.

Візьмемо клубний рейтинг УЄФА (починаючи якраз з сезону 2020-21) та спробуємо змоделювати учасників ЧС-2025 від Європи (крім Челсі та Реала). Очевидно, що за півтора сезону ситуація ще може змінитися, але приблизну картину побачимо.

Манчестер Сіті

Баварія

Ліверпуль (третя команда від Англії після Челсі та Сіті)

Вільяреал

ПСЖ

Манчестер Юнайтед (четверта команда від Англії)

Рома

Бенфіка

РБ Лейпциг

Порту

Якщо за 4 сезони одна з команд двічі виграє Лігу чемпіонів, то кваліфікується наступна команда з рейтингу. Те саме стосується Африки, Азії та Північної Америки (вийде найкраща команда з рейтингу). В Азії такий сценарій дуже ймовірний, адже у фіналі ЛЧ-2022 тріумфатор попередньої ЛЧ Аль-Хіляль зустрінеться з Уравою Ред Даймондс.