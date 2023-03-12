Мудрику підготували сенсаційну роль – як Поттер підставив і врятував українця
12 березня 2023 - Читать на русском
"Футбол 24" на своєму YouTube-каналі продовжує розповідати про успіхи українців на євроарені.
завершено
39’ Петсон Дака
87’ Ваут Фас
Бен Чілвел 11’
Кай Хаверц 45+6’
Матео Ковачіч 77’
11’ Бен Чілвел
39’ Петсон Дака
45+6’ Кай Хаверц
77’ Матео Ковачіч
87’ Ваут Фас
Сьогоднішнє відео – про Михайла Мудрика, який відзначився дебютною результативною дією в АПЛ, віддавши асист у матчі проти Лестера (3:1). Головний тренер Челсі Грем Поттер вирішив використати українця на незвичній позиції, що й дало результат. Юрій Гаврищак і Тарас Котів проаналізували перший персональний успіх екс-зірки Шахтаря в Лондоні. Дивіться відео на нашому YouTube.
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