Журналіст і коментатор Віктор Вацко проаналізував гру Михайла Мудрика у матчі АПЛ Лестер – Челсі (1:3). На його думку, вінгер може допомогти збірній України у поєдинку з Англією в дещо незвичній для себе ролі.

У останньому поєдинку Прем'єр-ліги Михайло Мудрик віддав гольовий пас, оформивши першу результативну дію у складі Челсі.

"Я дуже радію за Мудрика, вітаю його. Мене, чесно кажучи, підбішували оці всі мемчики про "агента 007" (0 голів, 0 асистів у семи іграх – прим.). В Англії всі, хто мають голову на плечах не лише для того, щоб у неї їсти (і Поттер про це говорив), розуміли, що не буває чудес на такому рівні.

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Мудрик приїхав не готовий. Він востаннє грав у футбол у листопаді. Те, що він одразу вийшов там на Ліверпуль, Фулхем – це проблеми Челсі. Це говорить про проблеми Челсі, бо грати було нікому. Зараз відновилися Пулішіч, Стерлінг, Зієша не продали в ПСЖ, прийшов Мадуеке, Феліш. Зараз конкуренція в Челсі огого.

Але в матчі з Лестером кинувся в очі один момент. Мудрик переважну більшість часу грав на позиції центрфорварда. Ну, як центрфорварда – найвище в атаці, отак скажу. От я думаю – а чим це не ідея для Руслана Ротаня на матч проти Англії? Для контратаки.

Пам'ятаєте, Шевченко у київському матчі відбору на Євро-2020 проти Португалії (2:1 на нашу користь – прим. "Футбол 24") придумав таку історію? Яремчук грав зліва вінгером, а Марлос був "прихованою дев'яткою". От чим не варіант – придумати щось схоже із Мудриком?

Мудрик біжить, швидкість шалена. Щоб Харрі Магуайр міг прочитати не лише номер на футболці Міші, а ще й кількість шипів на бутсах порахувати. Нехай Руслан Петрович зі своїм штабом вирішують", – заявив Вацко в ефірі On air.

Нагадаємо, матч відбору на Євро-2024 Англія – Україна відбудеться 26 березня на лондонському Вемблі. У цьому поєдинку "синьо-жовтих" очолюватиме Руслан Ротань, а Мудрик опинився у списку викликаних футболістів.

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