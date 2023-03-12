Зображення Олександра Ярославського на муралі біля стадіону Металіста зазнало суттєвих змін. Президенту харківського клубу домалювали балаклаву.

"Рівень УПЛ не такий, як тоді, коли я грав за Динамо": тренер Металіста – про причини поразки від Інгульця

До слова, раніше Роберто Моралес заявляв, що Ярославський перестав фінансувати Металіст і шанси на його повернення невисокі.

Нагадаємо, напередодні Металіст поступився Інгульцю (1:2), зазнавши вже другої поразки після відновлення чемпіонату.

Після 17-ти турів команда Періци Огнєновіча йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятою, набравши 16 очок.

Інгулець дотиснув Металіст і вирвався в середину таблиці – розкішний старт Ковальця з 6 очками