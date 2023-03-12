Мурал Ярославського біля стадіону Металіста зазнав патріотичного "вандалізму" – фото дня
Вболівальники харківської команди вирішили оновити зображення скандального президента.
Зображення Олександра Ярославського на муралі біля стадіону Металіста зазнало суттєвих змін. Президенту харківського клубу домалювали балаклаву.
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До слова, раніше Роберто Моралес заявляв, що Ярославський перестав фінансувати Металіст і шанси на його повернення невисокі.
Нагадаємо, напередодні Металіст поступився Інгульцю (1:2), зазнавши вже другої поразки після відновлення чемпіонату.
Після 17-ти турів команда Періци Огнєновіча йде у турнірній таблиці УПЛ тринадцятою, набравши 16 очок.
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