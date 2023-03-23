Прокуратура Барселони подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі. Виплати могли здійснюватися з метою забезпечити необхідне "каталонцям" суддівство.

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Як повідомляє El Confidencial, поки триває кримінальне провадження, УЄФА може вжити заходів з цього приводу. Однією із санкцій від європейської організації може бути відсторонення від змагань у Лізі чемпіонів. Згідно з регламентом УЄФА, клуби не повинні використовувати жодних незаконних методів для впливу на результати матчів як на національному, так і на міжнародному рівні. Дискваліфікація в цьому разі буде діяти лише один сезон. Джерело повідомляє, що рішення щодо Барселони ухвалять в червні.

Наразі каталонський клуб переживає фінансові труднощі. Дефіцит бюджету складає близько 200 мільйоні євро. У разі усунення від єврокубків Барселона зазнає багатомільйонних збитків у наступному сезоні.

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