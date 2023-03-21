На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з'явилась петиція "Про перегляд указу Президента України №145/2023 щодо ТОВ Паріматч". За тиждень українці зібрали майже 3 300 голосів з 25 000 необхідних.

Ініціатор петиції звернувся до Зеленського із проханням переглянути рішення щодо обмеження діяльності ТОВ Паріматч на території України. Зокрема, розблокувати рахунки компанії та доступ до вебресурсу.

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Про що йдеться у петиції

У тексті петиції йдеться, що букмекерська компанія є одним з найбільших ліцензійних операторів України який сплачує податки до бюджету України. Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів складає 485 мільйонів гривень.

Крім того, тут наголошують, що немає жодних законних підстав для застосування у бік компанії відповідних санкційних заходів із боку держави.

Компанія не має власників громадян Росії, не здійснює діяльність на території Росії, займає активну патріотичну позицію, активно допомагає ЗСУ, Силам спеціальних операцій та іншим захисникам України, привселюдно співпрацює з державними органами у боротьбі з окупантом, – наголошує автор петиції.

До закінчення терміну дії збору підписів залишилось 87 днів. Якщо українцям вдасться зібрати необхідну кількість підписів, розпочнеться її розгляд. Інформацію про цей процес оприлюднює Адміністрація Президента України на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України у спеціальному розділі з питань електронних петицій не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку