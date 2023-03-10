Шахтар втримав нелогічну нічию з Фейєнордом, а Зінченко допоміг Арсеналу розписати мирову з лісабонським Спортінгом. "Футбол 24" розібрав виступи єдиного представника України в єврокубках та Олександра у складі "канонрів".

Нідерландські фанати знищують Шахтар за гру проти Фейєнорда та вже очікують на вихід в наступну стадію. Розгнівав їх і нелогічний гол Ракицького, який забив чи то спиною, чи то сідницями.

Зінченко показав промені та пітьму, роздмухав скандал, помстився та вибив ворожого капітана – вечір вогню в ЛЄ

Втім, Ярослав не єдиний хто вразив у поєдинку з Фейєнордом – Анатолій Трубін своїм фантастичним сейвом заслужив на відзнаку від УЄФА. Зінченко ж у складі Арсенала потрапив у скандал, який взяв участь у з'ясуванні стосунків та міг допомогти "канонірам" вирвати перемогу. Детальніше про це дивіться у відео на YouTube-каналі "Футбол 24".