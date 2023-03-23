"Зайвий гравець у збірній України? Ніхто не розуміє, на якій підставі викликали Коноплянку. Саме про цього гравця всі говорять і не розуміють, що відбувається. Добре, що у Коноплянки такий характер, що він над цими проблемами не заморочується.

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Кого дарма не викликали? Важко сказати, кого не вистачає. Склад нормальний. Конопля через травму відсутній. Головне, щоб здорові були", – поділився Франков у інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Коноплянку востаннє викликали до збірної України ще в березні 2021 року, але тоді Євген не з'являвся на полі. Загалом, хавбек відіграв 86 матчів за "синьо-жовтих", забивши 21 гол, один з яких – у ворота збірної Англії.

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