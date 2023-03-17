Головний тренер мюнхенців навіть не думає засмучуватись через чергового непростого суперника.

Ман Сіті – Баварія: Мюллєр передав привіт Гвардіолі після жеребкування ЛЧ і радіє перевазі стадіону

"Ми дивилися жеребкування разом у кабінеті тренера. Хороший, складний суперник. Якщо ми виграємо титул у кінці, то ніхто не зможе сказати, що Баварії пощастило. Ми вже мали складний груповий етап (Інтер, Барселона), потім ПСЖ, а тепер Сіті. Потенційний півфінал (Челсі або Реал) також буде на найвищому рівні", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.

Нагадаємо, востаннє Баварія вигравала Лігу чемпіонів у сезоні 2019/20. Матчі чвертьфіналу проти Манчестер Сіті відбудуться 11 (виїзд) та 19 (вдома) квітня.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів – Мудрик проти Луніна, мегабитва для Гвардіоли