"Нам дістався суперник, який поки що не по зубах": наставник Айнтрахта знайшов причину вильоту від Наполі
Головний тренер "орлів" Олівер Гласнер прокоментував розгромну поразку своєї команди неаполітанцям у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:3).
"Маю визнати, що Наполі був кращим, але хочу відзначити свою команду. Ми зіграли краще, ніж удома. Я дуже пишаюся хлопцями.
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Ми вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів у дебютному сезоні. Але в 1/8 фіналу дістався суперник, який поки що нам не по зубах.
Мені сподобалося, як ми грали у чотири захисники. Ми сміливо йшли вперед, створили декілька моментів із флангів, але у нас виникали проблеми з відкриваннями у вільних зонах", – цитує Гласнера офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, у двох матчах Айнтрахт пропустив від Наполі 5 сухих голів і вилетів з подальшого розіграшу Ліги чемпіонів.
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