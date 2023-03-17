Головний тренер Борнмута Гері О'Ніл поділився кадровою ситуацією в команді. Згадав англієць і про Іллю Забарного.

"Хамед Траоре повернувся і тренувався протягом частини тижня. Він має добрий вигляд. Маркус Тавернієр ще не зовсім з нами, але я очікую на його повернення в наступній грі.

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Така ж ситуація з Іллею Забарним. Це справді добрі новини, що ми не маємо і близько тої кількості травмованих, яка була раніше", – цитує О'Ніла офіційний сайт "вишень".

Завтра, 18 березня, Борнмут зіграє проти Астон Вілли в АПЛ, а наступний матч відбудеться аж 1 квітня (проти Фулхема).

Між цими поєдинками буде міжнародна пауза. Зокрема, Україна протистоятиме Англії у відборі на Євро-2024. Забарний викликаний на цю зустріч, але його участь поки під питанням.

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