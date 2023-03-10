"Як оцінюю нічийний результат? Це розчаровує. Я був трохи здивований, побачивши, що ми демонструємо таке домінування. У перерві зробив команді комплімент за це, але також сказав, що вони повинні винагородити себе за своє домінування. У другому таймі створили кілька чудових моментів для того, аби забити. І ми нічим не поступилися.

Курйозний гол Ракицького у відеоогляді матчу Шахтар – Фейєнорд – 1:1

Гадаю, причиною того, що Шахтар виглядав не надто добре, була наша гра. Єдине, що міг зробити Шахтар, це захистити власні ворота. І потрібно було не забувати про їхні контратаки, які нам вдалося нейтралізувати досконало. Але не вперше в цьому сезоні нашому супернику вдається забити, завдавши один удар по воротах. Ми зробили майже все добре, за винятком одного крихітного моменту.

Ви ніколи не знаєте, як виглядатиме матч наступного тижня. Ось чому ми відчуваємо таке розчарування. Ніколи не знаєш, наскільки важливою тут могла бути перемога. Але завжди краще зіграти внічию і не поступитися. Вихід на заміну Бульяуде? Він справді добре вийшов на заміну. Так само і Пайшан. Це ще одне підтвердження того, що наші резервісти можуть вирішувати долю матчу в потрібний час", – цитує Слота офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" розійшлись миром з Фейєнордом (1:1). На курйозний гол Ракицького результативно відповів Бульяуде.

Шахтар не втримав перемогу над Фейєнордом: дивовижний гол Ракицького, феноменальний Трубін і провальний резервіст