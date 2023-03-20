Як інформує Relevo, севільський клуб уже розпочав переговори з баскським фахівцем щодо умов контракту.

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Повідомляється, що якщо переговори з Менділібаром не увінчаються успіхом, Севілья переключиться на інших кандидатів – Бордаласа і Мануеля Хіменеса.

Нагадаємо, що Менділібар був без роботи після торішнього досвіду в Алавесі. Свого часу він уже тренував трьох гравців Севільї під час роботи з Ейбаром – Марко Дмітровіча, Жоана Жордана і Браяна Хіля.

Менділібар відомий своєю вірністю певному стилю гри, який заснований на гегенпресингу.

Чинним наставником Севільї залишається Хорхе Сампаолі. Однак клуб уже розпочав переговори з ним стосовно дострокового розірвання контракту.

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