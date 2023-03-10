"Національна збірна – пріоритет": Мудрик, Трубін та інші можуть зіграти за першу команду влітку
Тренер молодіжної збірної та виконувач обов’язків головного тренера національної команди Руслан Ротань прокоментував кадрові рішення.
"Я думаю, що треба розв'язувати ці питання крок за кроком. Тому зараз молодіжна збірна під керівництвом моїх помічників буде готуватись до матчів з Данією та Італією. Ми повинні підготуватись якомога краще.
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Ми будемо відповідати за матч з Англією, і вже після нього, думаю, буде видно, як все рухатиметься далі. Національна збірна – це пріоритет. Мабуть, це всі повинні розуміти протягом моєї роботи з самого початку", – розповів Ротань в ТаТоТаке.
Нагадаємо, що 16 та 19 червня національна команда зіграє проти Північної Македонії та Мальти, а 21 червня починається молодіжне Євро. У розпорядженні Ротаня є гравці, які можуть зіграти за обидві команди. Зокрема йдеться про Судакова, Бондаренка, Трубіна, Мудрика та Забарного.
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