Аргентина, Суперліга, 8 тур

Індепендьєнте – Колон – 2:2

Голи: Каутеруччо, 24 (пен) Хіменес, 80 (пен) – П'єротті, 10 Абіла, 90

Нереалізований пенальті: Абіла, 90

Зустріч між Індепендьєнте та Колоном розпочалася жваво. Вже на 10 хвилині гості відзначилися голом. А господарі незабаром зрівняли рахунок у матчі. Але найцікавіший момент поєдинку відбувся на 80 хвилині.

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Кіпер Колона відпасував Паоло Гольцу, але найдосвідченіший 37-річний захисник несподівано взяв м'яч у руки та поніс його на край воротарського майданчика. Напевно, він вирішив вибити від воріт. Тільки ось гра до того моменту вже відновилася, про що відразу просигналізували гравці Індепендьєнте. Суддя спочатку не призначив пенальті, але проконсультувавшись з ВАР все ж змінив своє рішення. Пенальті вдало реалізував Хіменес. Ситуація викликала спекотні суперечки на полі, внаслідок яких тренер гостей Нестор Горосіто отримав червону картку.

Господарям поля не вдалося зберегти рахунок до кінця матчу. Колон заробив пенальті вже в доданий час. Абіла невдало пробив, але був перший на добиванні. Зустріч закінчилась внічию.

Після 8 турів Індепендьєнте посідає 19 сходинку, маючи вісім очок. Колон перебуває на 27 місці з 5 балами у своєму активі.