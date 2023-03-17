Лондонський клуб офіційно підтвердив звільнення Патріка Вієйра та трьох його помічників.

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Іменитий француз очолив Крістал Пелас влітку 2021-го. Минулий сезон "орли" благополучно завершили в середині таблиці і непогано почали нинішній. Все поламалося після чемпіонату світу. Команда Вієйра не могла виграти після 31 грудня, вилетіла з Кубка Англії, а в 11 турах АПЛ набрала жалюгідні 5 очок (найгірший показник всього чемпіонату з початку року). До зони вильоту залишилося 3 пункти, що змусило керівництво Пелас прощатися з Вієйра.

Найближчий матч "орли" проведуть 19 березня – гостьове дербі проти Арсенала. Потім буде двотижнева пауза на матчі збірних.

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