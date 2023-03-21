Аргентинський фахівець Себастьян Беккачече підписав контракт з Ельче до літа 2024 року, інформує офіційний сайт клубу. Він став четвертим наставником біло-зелених у цьому сезоні.

Найгірша команда Прімери звільнила третього тренера за сезон

42-річний Беккачече був помічником Хорхе Сампаолі та тренував аргентинські клуби Дефенса і Хустісія, Індепендьєнте і Расинг (Авельянеда).

Після поразки від Реала Сосьєдад у матчі 26 туру чемпіонату Іспанії (0:2) керівництво Ельче відправило Пабло Мачіна у відставку. Перед Мачіном з посади головного тренера Ельче були звільнені Франсіско Родрігес і Хорхе Альмірон.

Ельче посідає останнє 20-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Від рятівної 17-ї сходинки команду відділяє 14 очок.

Севілья залишилась поруч із зоною вильоту, Вільяреал розгромив Осасуну, Сосьєдад перервав 4-матчеву безвиграшну серію