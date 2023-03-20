"Зелено-смугасті" на офіційному сайті оголосили про звільнення Пабло Мачіна та його тренерського штабу. Це вже третя відставка у клубі за сезон після Франсіско Родрігеса та Хорхе Альмірона.

Севілья залишилась поруч із зоною вильоту, Вільяреал розгромив Осасуну, Сосьєдад перервав 4-матчеву безвиграшну серію

Мачін очолив Ельче 17 листопада і встиг провести 14 матчів. Звільнення 47-річного фахівця саме зараз виглядає дещо дивним. Команда очікувано програла на виїзді Реал Сосьєдаду, але до того набрала 4 очки у 2 турах. За 12 матчів до фінішу Ельче безнадійно залишається на дні таблиці з відставанням у 14 очок від рятівної зони. Стає очевидно, що клуб "відсвяткує" своє сторіччя вильотом у Сегунду.

Попереду двотижнева пауза збірних, тому аутсайдер Прімери матиме достатньо часу на пошуки нового тренера. Щоправда, дебют точно буде несолодким – домашній матч проти Барселони 1 квітня.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок