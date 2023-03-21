Футбольна асоціація Англії (FA) висунула офіційні звинувачення форварду Фулхема Алєксандару Мітровічу за його поведінку під час матчу 1/4 фіналу Кубка Англії з Манчестер Юнайтед (1:3).

Мітровіча звинувачено в жорстокій і неналежній поведінці щодо головного рефері зустрічі Кріса Кавани. Бомбардир "дачників" штовхнув арбітра після того, як на 72-й хвилині матчу побачив перед собою червону картку.

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У зв'язку з цим Мітровічу тепер загрожує тривала дискваліфікація. FA заявила, що стандартного покарання за таке порушення "явно недостатньо". Генеральний директор Ref Support Мартін Кассіді закликав дискваліфікувати серба на 181 день.

Головний тренер Фулхема Марку Сілва також був звинувачений у хамській поведінці стосовно офіційних осіб матчу. Португальський фахівець жбурнув пляшку з водою в напрямку помічника судді.

Фулхем отримав догану за те, що не зміг контролювати своїх гравців у цій зустрічі.

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