Сліди злочинної "організації" слуги Кремля Євгена Пригожина виявились у нещодавньому нападі ультрас Црвени Звезди на фанатів Роми, інформує Open.

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Велика група сербів ще в кінці січня прибула до Італії нібито для перегляду баскетбольних матчів, а насправді тижнями займалася різноманітними провокаціями. 4 лютого трапився один з найогидніших інцидентів. Після матчу Рома – Емполі серби влаштували засідку поблизу Стадіо Олімпіко. Близько 50 ультрас Црвени Звезди оточили купку членів римського угрупування Fedayn, силоміць забрали стяги і втекли, допоки на допомогу не підбігли інші фанати "вовків". 18 лютого серби гордо спалили здобич на своєму домашньому стадіоні під час матчу проти Чукарічок.

Римська прокуратура відкрила справу за мотивами злочину ультрас Црвени Звезди. Серед них вже виявили щонайменше 5 сербських найманців ПВК "Вагнер". Вони отримали авіаквитки до Італії в одній з туркомпаній "ДНР", щоб використати "відпустку" для своєї звичної справи – грабунку та насилля.

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