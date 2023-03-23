"Якщо ми сприймаємо клуб, як вертикальну інтегровану структуру, то головне завдання – щоби між її складовими (головна команда, U-19, академія) був тісний нерозривний зв'язок, щоби принципи роботи, філософія та принципи гри команд клубу були відображені на всіх рівнях. Наше завдання – зробити так, щоби всі команди, які працюють у структурі клубу, стали єдиним цілісним організмом, і перехід з одного етапу підготовки в інший проходив для футболістів безболісно.

Новий тренер Руху озвучив головне завдання команди на сезон

Щоб гравці розуміли принципи та підходи, які застосовує Рух у своїй роботі, зокрема, тренерські штаби різних вікових категорій. Усе це чітко прописано. І ми зробимо все, щоби ці принципи стали однаковими для всіх, хто працює над розвитком футболістів у системі нашого клубу.

Звичайно, ми не відкидаємо турнірних завдань. Я переконаний, що з таким підбором футболістів наша команда точно не на виліт. Розумію, що це футбол, і в ньому всяке може трапитися, не бачу жодної трагедії в тому, якщо не виконаємо завдання, хоча я такого і не припускаю. До тренерських штабів зараз є повна довіра, так само є і впевненість у тому, що наша команда буде розвиватися. Вірю в те, що вона здатна показувати хороші результати та хороший рівень гри.

Зрозуміло, що ми ставимо завдання перед нашими тренерами зберегти прописку в Прем’єр-лізі. Було би дивним, якби ми їм казали щось інше. Переконаний, що вони його виконають. Хочу, щоб ця віра та впевненість передалася і тренерському штабу, і всім футболістам нашої команди.

Перед командою U-19 ми ніколи принципово не ставили турнірних надзавдань, бо вона, як і академія, має готувати футболістів для головної команди, щоби вони себе там проявили з найкращого боку. Але оскільки турнірна ситуація складається таким чином, що ми доволі впевнено почуваємо себе в чемпіонаті, як, до речі, і минулого сезону, то, звичайно, хотілося би вдало закінчити і цей сезон і, як мінімум, повторити той шлях, який ми пройшли в Юнацькій лізі УЄФА. Це мрія, над якою будуть працювати футболісти і тренери. Тому маємо таку амбіцію довести до успішного завершення цей сезон у чемпіонаті U-19", – поділився Дедишин в інтерв'ю офіційному сайту Руха.

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