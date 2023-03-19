"У цього хлопця будуть проблеми в майбутньому, бо всі чекатимуть від нього трьох-чотирьох голів у кожному матчі, хоча такого не буде. Але я його знаю, йому на це начхати. Холанд дуже позитивний та оптимістичний у житті.

Продовження божевільної серії Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Бернлі – 6:0

Він ніколи не скаржиться, і поки команда грає з такою інтенсивністю, він забиватиме голи. Ерлінг настільки ефективний і становить неймовірну загрозу своєю силою. Але його радість від життя, повсякденні думки, що все буде добре, теж допомагають.

Чому я знову замінив Холанда вже на 60-й хвилині? Я не хотів, щоб він побив рекорд Мессі у Кубку Англії. Я намагаюся покарати своїх гравців – це мій головний намір!" – цитує жарти Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, упродовж тижня Ман Сіті розтрощив РБ Лейпциг і Бернлі із загальним рахунком 13:0, а Холанд наколотив 8 м'ячів всього за 125 хвилин на полі.

Ман Сіті жорстоко побив свою легенду в Кубку Англії – 14:0 з 9 голами Холанда за тиждень