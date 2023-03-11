"Зараз це дуже хороший період для Циганкова. Дуже важливо, що він настільки швидко потрапив до старту і довів, що на нього варто розраховувати.

"Продати Циганкова за 5 млн – це смішно": Маркевич проїхався по менеджменту Динамо

Тому що ти дивишся: людина тільки приїхала, потрапила невідомо куди, що відбувається? Я не очікував, що він так швидко отримає місце в основі.

Подивимося, як буде далі, бо до кінця сезону ще багато матчів. За цей час може бути зацікавленість інших іспанських клубів. Це абсолютно реально", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, після переходу у Жирону Циганков провів за каталонців 5 матчів, в яких відзначився голом і трьома асистами.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов