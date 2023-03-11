"Не очікував, що Циганков настільки швидко заграє в Жироні": Джулай оцінив перспективи українця в Ла Лізі
Відомий коментатор Дмитро Джулай висловився щодо гри Віктора Циганкова після переходу у чемпіонат Іспанії.
"Зараз це дуже хороший період для Циганкова. Дуже важливо, що він настільки швидко потрапив до старту і довів, що на нього варто розраховувати.
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Тому що ти дивишся: людина тільки приїхала, потрапила невідомо куди, що відбувається? Я не очікував, що він так швидко отримає місце в основі.
Подивимося, як буде далі, бо до кінця сезону ще багато матчів. За цей час може бути зацікавленість інших іспанських клубів. Це абсолютно реально", – сказав Джулай на своєму YouTube-каналі.
Нагадаємо, після переходу у Жирону Циганков провів за каталонців 5 матчів, в яких відзначився голом і трьома асистами.