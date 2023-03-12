"Вважаю, що результат закономірний. Можливо, у тренера Чорноморця інша думка. Ми могли розраховувати на більше, проте і в них були свої моменти.

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Наскільки команді вдалося відновитися від поразки у минулому турі (0:7 від Шахтаря, – прим.)? На гру з "моряками" для нас було найголовнішим підготувати гравців у психологічному плані. Тому що не побажаю, напевно, нікому опинитися на нашому місці після гри з Шахтарем. Була дуже болюча для нас поразка.

Але я вважаю, що наші хлопці черговий раз довели, що вони сильні характером та духом, що в них справді дуже міцний колектив. Як результат цього, вони продемонстрували характер та хорошу гру", – цитує Голодюка офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, Металіст 1925 після 17-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на сьомій сходинці, набравши 20 очок.

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