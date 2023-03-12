"Багато чого сьогодні не вдалось. Програли 0:3. Не той рахунок, який хотілося б бачити. Але що є, те є. Треба підіймати голову та рухатись далі. Шахтар – лідер чемпіонату України; клуб, який регулярно грає в Лізі чемпіонів. Вітаю їх сьогодні з перемогою, та бажаю, аби пройшли Фейєнорд.

Шедевр Судакова і дебютний гол Келсі у відеоогляді матчу Кривбас – Шахтар – 0:3

Щодо нас, подивимось гру, розберемо помилки. Перший тайм, хоч і зіграли 0:0, але це не той футбол, який я хочу бачити у нашому виконанні. Чогось боялись. Якщо ще позаду зіграли непогано, то вихід з оборони в атаку був поганий. Тому й не було моментів, аби забити. Хоча й у Шахтаря особливо шансів не було. У другому начебто почали рухатись, але пропустили. Судаков шикарний гол забив. Але є помилка наших хлопців, що дали змогу завдати удар.

Головне, що зіграли з Шахтарем у Кривому Розі. Хоча з боку Шахтаря було багато нюансів… Вони навіть оприлюднили свій графік перебування у Кривому Розі: коли їдять, сплять та ходять у туалет. Це, чесно кажучи, смішно. Їм так тяжко… Хлопці, тяжко там, де вас немає. Там, де зараз наші українські захисники роблять усе, щоб ми могли займатись своєю улюбленою роботою. Ці хлопці кожен день дивляться в очі смерті. Ось це тяжко.

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Так, за те, що Шахтар заробляє очки у скарбничку України, за це дякую. Думаю, кожен тренер УПЛ мене підтримає. А вони не думають, як іншим командам УПЛ важко?! Ось це мене обурює. Й така поведінка їхнього тренера з того, що я бачив... Це зовсім не личить Йовічевічу. Якщо ти вивчив українську мову, то вже будь українцем до кінця. І відвертатись, коли йдеш до нього руку потиснути… Це його справа. Ну що ж, він же ображений. Мій посил до ФК Шахтар – не треба скиглити", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.