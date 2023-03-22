"Моє майбутнє? Чесно кажучи, поки що особливо нічого коментувати. Повернувся до Бельгії з оренди у Ризі. Там три місяці пропустив через травму, тому у січні повернувся до Сент-Трюйдена.

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Взимку шукав різні варіанти, але особливо їх і не було, а ті, що були, не підійшли вже мені. Тому до літа залишусь тут, а там вже далі видно буде, як все складеться.

Чи спілкувався з тренером? Ні, жодної розмови з тренером не було. Він влітку йде, потім прийде новий тренер. Тому наприкінці чемпіонату вже буду знати щодо майбутнього.

Повернення в Україну? Планував і розглядав таку можливість, але, порадившись із сім'єю, вирішили поки що до літа не повертатися. Подивимось, цей варіант не відкидаю", – сказав Філіппов у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Олександр перебрався у Сент-Трюйден у вересні 2020 року з Десни за 1,5 млн євро. З лютого по грудень 2022-го перебував в оренді у Ризі. Його контракт з бельгійцями чинний до червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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