Поєдинок 17-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Динамо завершився гучним суддівським скандалом, через який отримав червону картку Віталій Буяльський вже після фінального свистка.

Динамо здобуло скандальну перемогу над СК Дніпро-1, хоча розмови після гри стосувались чергових фейлів арбітрів. Так, Домінго Бланко відверто наступив на опорну ногу Буяльському, через що мав бути вилучений з поля. Натомість гравець дніпрян отримав жовту картку, а Віталій вже після гри був вилучений.

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Окремо відзначимо блідий виступ Артема Довбика. Форвард збірної України в цьому році відзначився двома результативними діями (гол та асист в матчі з Олександрією). В інших важливих поєдинках (двоматчеве протистояння з АЕКом в Лізі конференцій та в грі з Динамо) нападник нічого не міг зробити, хоча є основною ударною силою СК Дніпро-1. Про все це дивіться детальніше на YouTube-каналі "Футбол 24".