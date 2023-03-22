Невічно молоді і вічно п'яні – легенди, яких переміг алкоголь
22 березня 2023 - Читать на русском
Чимало футбольних талантів так і не змогли повністю розкритися через пристрать до шкідливих звичок. У свіжому випуску "Футбол 24" пригадує світових зірок, чия кар'єра і життя були зруйновані "зеленим змієм".
"Не залишайтеся наодинці зі своїми думками – це небезпечно", – ці слова свого часу прозвучали із вуст легендарного Пола Гаскойна. Наодинці англійський хавбек залишався дуже рідко, як правило проводячи час у гучних компаніях або в дуеті із пляшкою віскі. "Футбол 24" розповідає історії футболістів, яких зламала пристрасть до алкоголю.
Улюбленець публіки та жертва алкоголю: неймовірна кар’єра великого Пола Гаскойна
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