Чимало футбольних талантів так і не змогли повністю розкритися через пристрать до шкідливих звичок. У свіжому випуску "Футбол 24" пригадує світових зірок, чия кар'єра і життя були зруйновані "зеленим змієм".

"Не залишайтеся наодинці зі своїми думками – це небезпечно", – ці слова свого часу прозвучали із вуст легендарного Пола Гаскойна. Наодинці англійський хавбек залишався дуже рідко, як правило проводячи час у гучних компаніях або в дуеті із пляшкою віскі. "Футбол 24" розповідає історії футболістів, яких зламала пристрасть до алкоголю.

Улюбленець публіки та жертва алкоголю: неймовірна кар’єра великого Пола Гаскойна