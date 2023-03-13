В матчі проти Саутгемптона 31-річний бразилець був вилучений вдруге у своїй кар'єрі в АПЛ. На 34 хвилині зустрічі за грубий фол проти Алькараса він отримав червону картку. Спочатку арбітр матчу показав лише жовту, але втручання ВАР змусило переглянути рішення.

"Суддя вплинув на гру": Тен Хаг знайшов винного в нічийному результаті Манчестер Юнайтед

Як повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед, півзахисник пропустить чотири матчі. Але це стосується зустрічей тільки на національному рівні. Це означає, що Тен Хаг не зможе випустити на поле Каземіро проти Фулхема у Кубку Англії, а також проти Ньюкасла, Брентфорда та Евертона в чемпіонаті.

Нагадаємо, що вперше бразилець отримав червону картку в матчі проти Крістал Пелас, який відбувся 4 лютого. В цьому сезоні Каземіро зіграв в 19 матчах АПЛ, забив два голи та віддав три результативні передачі.

Ман Юнайтед розділив очки з аутсайдером, Ньюкасл обійшов Ліверпуль, Вест Хем відправив Забарного в зону вильоту