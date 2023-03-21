Голова єврейської громади поскаржилася на антисемітські заряди фанатів Лаціо під час дербі з Ромою.

Голова єврейської громади Рут Дурегелло через офіційний профіль у Твіттері поскаржилася на поведінку вболівальників Лаціо під час переможного для "орлів" дербі з Ромою (1:0).

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"Ціла трибуна, яка виспівує антисемітські кричалки. Вболівальник у футболці з написом "Hitlerson" ("Син Гітлера", – прим. Футбол 24) і номером 88 на спині. І ми, як зазвичай, єдині, хто обурюється і протестує. Невже всі роблять вигляд, що нічого не сталося?", – написала Дурегелло.

Раніше Лаціо вже був серйозно покараний за антисемістські співи, зокрема матчами без глядачів у єврокубках.

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