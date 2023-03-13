31-річний нападник достроково завершив сезон через травму зв'язок гомілковостопного суглоба та подальшу операцію. Проте він вже будує плани на наступні кампанії.

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Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн, Неймар прагне завершити кар'єру в ПСЖ. Його контракт розрахований до літа 2025 року. Поки у футболіста немає намірів грати за інші клуби.

Хоч бразильця часто пов'язували з трансферами, він точно планує залишитись у Парижі. Та й колективам, які захочуть його придбати, знадобляться величезні гроші для реалізації такої мети.

Нагадаємо, Неймар досі залишається найдорожчим футболістом світу. ПСЖ у 2017 році заплатив Барселоні 222 мільйони євро. За парижан він награв 173 поєдинки (118 голів та 77 асистів).

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