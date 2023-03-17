Визначилася четвірка гравців, серед яких фанати обиратимуть найкращого за підсумками тижня в плей-офф Ліги Європи.

УЄФА розпочав відкрите голосування на своєму офіційному сайті. За нагороду поборються Лазар Амані (Уніон Сент-Жилуаз), Антоніо Адан (Спортінг), Каземіро (МЮ) і Оркун Кьокчю (Фейєнорд).

Рашфорд приніс чергову перемогу МЮ, Ювентус пройшов німців, Севілья вистраждала чвертьфінал Ліги Європи

Амані оформив гол+асист у розгромній перемозі над Уніоном німецьким. Героїчна гра Адана дозволила Спортінгу пройти Арсенал – 7 сейвів у грі і один вирішальний у серії пенальті. Каземіро до звично солідної гри в центрі поля додав асист на Рашфорда, який дозволив ще раз обіграти Бетіс. Прізвище Кьокчю добре запам'ятається Шахтарю. Капітан Фейєнорда 2 голами та асистом доклався до історичного побиття "гірників".

Додамо, що жеребкування чвертьфіналів і відразу півфіналів ЛЄ відбудеться вже сьогодні, початок о 14:00 за Києвом.

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан