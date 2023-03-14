Український інсайдер Ігор Бурбас стверджував, що товариський матч відбудеться 13 червня, але німці мають дещо іншу версію.

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Видання DW Sport ще раніше повідомило, що спаринг Німеччина – Україна запланований на 12 червня. Його прийматиме Бремен. Бундестім святкуватиме великий ювілей – 1000 матч за всю історію. Вперше німецька збірна зіграла офіційний міжнародний поєдинок 1908 року проти Швейцарії.

Додамо, що це буде другий збір України у 2023-му. У березні команда Ротаня відкриє відбір Євро-2024 матчем проти Англії, а в червні, крім німецького спарингу, будуть ще 2 "бойові" гри (16-го – з Північною Македонією, 19-го – з Мальтою).

The DFB will play its 1000th international match on June 12 against Ukraine in Bremen.



Germany played its first international match in 1908 against Switzerland. pic.twitter.com/p7llohlD21 — DW Sports (@dw_sports) March 10, 2023

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