Німеччина – Україна: відомі дата і місце проведення матчу, який стане мегаювілейним для Бундестім
Спаринг Німеччини та України матиме величезний історичний контекст для господарів.
Український інсайдер Ігор Бурбас стверджував, що товариський матч відбудеться 13 червня, але німці мають дещо іншу версію.
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Видання DW Sport ще раніше повідомило, що спаринг Німеччина – Україна запланований на 12 червня. Його прийматиме Бремен. Бундестім святкуватиме великий ювілей – 1000 матч за всю історію. Вперше німецька збірна зіграла офіційний міжнародний поєдинок 1908 року проти Швейцарії.
Додамо, що це буде другий збір України у 2023-му. У березні команда Ротаня відкриє відбір Євро-2024 матчем проти Англії, а в червні, крім німецького спарингу, будуть ще 2 "бойові" гри (16-го – з Північною Македонією, 19-го – з Мальтою).
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