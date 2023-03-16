22-річний зимовий новачок донеччан отримав виклик у національну збірну Грузії, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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У підопічних Віллі Саньоля заплановані 2 поєдинки під час міжнародної паузи: 25 березня контрольна зустріч з Монголією, а 28 березня матч відбору до Євро-2024 з Норвегією, за яку грає Ерлінг Холанд. Обидві дуелі відбудуться у Батумі.

Гочолейшвілі матиме шанс провести другу гру у футболці національної команди Грузії. Дебютував за збірну Георгій 17 листопада 2022-го.

У Шахтар захисник перебрався в січні цього року. Ігор Йовічевіч поки дав йому лише 29 хвилин у дуелі з Минаєм в УПЛ.

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