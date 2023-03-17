Келсі став наймолодшим автором гола у складі Шахтаря в єврокубках за всю історію, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Венесуелець відзначився у воротах Фейєнорда у віці 18 років та 232 дні.

Шахтар заробив понад €43 млн за єврокубковий сезон-2022/23, Динамо – втричі менше, ніж торік

Попереднє досягнення належало Чіпріану Маріці, якому на момент його першого взяття воріт у складі "гірників" в єврокубкових змаганнях було 18 років та 299 днів. За всю історію України був лише один гравець, який забивав у Європі в більш юному віці – Андрій Шевченко (18 років та 68 днів).

Нагадаємо, саме Келсі забив єдиний гол Шахтаря у ворота Фейєнорда в розгромно програному поєдинку (1:7).

Шахтар вилетів із єврокубків, пропустивши від Фейєнорда 7 голів – Келсі підсолодив приниження донеччан