"Дуже дякую керівництву клубу за довіру. Звичайно, це відповідальна місія, адже зараз команда перебуває в непростій ситуації, потрібно вирішувати завдання. Тому зрозуміло, що грати в чемпіонаті U-19, де ми йдемо на першому місці, було б спокійніше. Але потрібно постійно професійно зростати. Я цих хлопців, які зараз перебувають в основній команді, добре знаю, я в них упевнений. Думаю, що їм до снаги вирішувати серйозні завдання. Усвідомлюємо, що це молода команда, яка буде помилятися. Та все ж першочергово треба вирішити головне завдання – залишитися в Українській Прем’єр-лізі.

Рух офіційно призначив нового головного тренера

Для мене це новий виклик. Я, звичайно, мріяв про таку пропозицію від керівництва клубу, як і кожен тренер мріє про постійне професійне зростання. Для мене подвійною мотивацією є те, що багато хлопців пройшли через нашу команду U-19, я їх усіх добре знаю, а це практично 80 відсотків усієї команди. Тому хотілося далі з ними працювати. Я вірю в їхні можливості. Переконаний, що цим футболістам є ще куди зростати. Будемо грати в агресивний футбол, у який грала наша команда U-19. Хочемо діяти з позиції тиску. Звичайно, що не все відразу буде виходити. Але ми однозначно спробуємо грати в атакувальний футбол.

Ми й надалі співпрацюватимемо з Михайлом Дячуком-Ставицьким. У нього буде новий тренерський штаб. Жодних сумнівів немає, що перед ними стоїть завдання виграти цей чемпіонат УПЛ серед команд U-19. Так, це непросте завдання, хоча ми й перебуваємо на першому місці з відривом у 6 очок від Шахтаря. Але попереду ще 13 матчів і доволі важкий календар. Однак я впевнений у тому тренерському штабі, який сьогодні призначили. Вони готові вирішувати найвищі завдання", – цитує Пономарьова сайт львів'ян.

Нагадаємо, Віталій на посту головного тренера замінив Леоніда Кучука, а до цього працював з командою U-19, з якою за підсумками минулого сезону фінішував першим. У Юнацькій лізі УЄФА 2022/23 "жовто-чорні" вибили Інтер, але в 1/8 фіналу програли Мілану.

Рух униз: творець сенсації в стилі Лобановського чи колишні зірки Динамо та Шахтаря – хто рятуватиме після Кучука?